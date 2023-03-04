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Сколько авиаударов россияне наносят по Украине каждый день: ответ Игната

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 17:20
Сколько авиаударов россияне наносят по Украине каждый день: ответ Игната Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные каждый день наносят от 30 до 40 авиаударов по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

Россияне используют все методы разведки, в частности радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую. Именно поэтому угроза запусков ракет существует.

"У них и стратегическая авиация, которая перемещается всей страной на дальний восток, и постоянно перемещающаяся тактическая авиация", - сказал Игнат.

По его словам, неважно, где будет находиться вражеский самолет. Для атаки по Украине он может прилететь даже с другого аэродрома. Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что угроза запусков ракет может быть всегда.

Оккупанты держат определенное количество кораблей в Черном море, часть из них являются ракетоносителями "Калибров". Сами пуски ракет можно производить с любого моря, не выходя даже из бухты.

"Каждый день оккупанты наносят около 30-40 ударов. В то же время и в нашей авиации очень много вылетов. Согласно задачам и погодным условиям активность может быть разная", - рассказал Игнат.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ ожидают от партнеров поставок дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Поскольку это усилило бы защиту украинских объектов инфраструктуры от ударов врага.

Россия может наносить обстрелы по украинской инфраструктуре не привязываясь к каким-либо символическим датам.

Российские кафиры пытаются атаковать Украину с помощью иранских дронов-камикадзе для того, чтобы выявить местоположение противовоздушной обороны и истощить ее.

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