Скиди з 800 метрів: Міноборони випробувало новий клас боєприпасів

Особливості та ефективність Firefly

Боєприпаси Firefly розроблені для ураження найскладніших цілей - ворожих бліндажів, укріплень та інших захищених позицій. Бойову систему випробували на основних українських дронах-бомберах, де вона підтвердила високу ефективність.

Головні характеристики та переваги новинки:

працює на висоті до 800 метрів.

після скидання боєприпас сам розраховує та коригує траєкторію польоту до цілі.

зберігає високу точність навіть під впливом ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

дозволяє нищити позиції окупантів із безпечної для носія відстані.

Передача технологій приватникові

Шлях до масового випуску Firefly відкрила постанова Кабінету Міністрів № 1310 від 13 жовтня 2025 року. Документ дозволяє Міноборони передавати права на використання технології приватним оборонним підприємствам.

Тепер виробники та інноватори платформи Brave1 можуть долучитися до масштабування боєприпасів та інтегрувати готову розробку у власне виробництво.