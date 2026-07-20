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Скиди з 800 метрів: Міноборони випробувало новий клас боєприпасів

17:10 20.07.2026 Пн
1 хв
Для чого призначений новий клас боєприпасів?
aimg Лев Шевченко
Фото: керований боєприпас Firefly (Міноборони)

Міністерство оборони України розробило та успішно випробувало новий клас керованих боєприпасів Firefly. Вже найближчим часом новітнє озброєння піде у серійне виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Особливості та ефективність Firefly

Боєприпаси Firefly розроблені для ураження найскладніших цілей - ворожих бліндажів, укріплень та інших захищених позицій. Бойову систему випробували на основних українських дронах-бомберах, де вона підтвердила високу ефективність.

Головні характеристики та переваги новинки:

  • працює на висоті до 800 метрів.

  • після скидання боєприпас сам розраховує та коригує траєкторію польоту до цілі.

  • зберігає високу точність навіть під впливом ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

  • дозволяє нищити позиції окупантів із безпечної для носія відстані.

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Передача технологій приватникові

Шлях до масового випуску Firefly відкрила постанова Кабінету Міністрів № 1310 від 13 жовтня 2025 року. Документ дозволяє Міноборони передавати права на використання технології приватним оборонним підприємствам.

Тепер виробники та інноватори платформи Brave1 можуть долучитися до масштабування боєприпасів та інтегрувати готову розробку у власне виробництво.

Нагадаємо, українські військові отримають понад 22 тисячі нових наземних роботизованих комплексів різного призначення. З початку 2026 року обсяги закупівлі вже майже удвічі перевищили показники за увесь минулий рік.

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