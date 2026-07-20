Сбросы с 800 метров: Минобороны испытало новый класс боеприпасов

Особенности и эффективность Firefly

Боеприпасы Firefly разработаны для поражения сложнейших целей - вражеских блиндажей, укреплений и других защищенных позиций. Боевую систему опробовали на основных украинских дронах-бомберах, где она подтвердила высокую эффективность.

Главные характеристики и преимущества новинки:

работает на высоте до 800 метров.

после сброса боеприпас сам рассчитывает и корректирует траекторию полета к цели.

сохраняет высокую точность даже под влиянием враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

позволяет уничтожать позиции окупантов с безопасного для носителя расстояния.

Передача технологий частнику

Путь к массовому выпуску Firefly открыло постановление Кабинета Министров №1310 от 13 октября 2025 года. Документ разрешает Минобороны передавать права на использование технологии частным оборонным предприятиям.

Теперь производители и инноваторы платформы Brave1 могут приобщиться к масштабированию боеприпасов и интегрировать готовую разработку в собственное производство.