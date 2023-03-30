UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скасування податкових пільг, перевірки бізнесу та штрафи: що зміниться в Україні з липня

Фото: голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

В Україні з липня 2023 року планується повернути перевірки бізнесу, штрафи за невикористання РРО та скасувати низку пільг в оподаткуванні. Але розмір податків не підвищать.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

"Ми не брали перед МВФ зобов'язання збільшити податки, окрім повернення до довоєнних практик з єдиного податку", - зазначив він.

За його словами, з липня скасують єдиний податок у розмірі 2%, повернуть документальні перевірки бізнесу та відновлять штрафи за невикористання РРО. "Це є в умовах нової програми з МВФ", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, запроваджені після початку війни, а також відновити перевірки та повернути штрафи для бізнесу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПодаткиВерховна рада