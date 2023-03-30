Скасування податкових пільг, перевірки бізнесу та штрафи: що зміниться в Україні з липня

В Україні з липня 2023 року планується повернути перевірки бізнесу, штрафи за невикористання РРО та скасувати низку пільг в оподаткуванні. Але розмір податків не підвищать.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

"Ми не брали перед МВФ зобов'язання збільшити податки, окрім повернення до довоєнних практик з єдиного податку", - зазначив він. За його словами, з липня скасують єдиний податок у розмірі 2%, повернуть документальні перевірки бізнесу та відновлять штрафи за невикористання РРО. "Це є в умовах нової програми з МВФ", - сказав Гетманцев.