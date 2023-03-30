Отмена налоговых льгот, проверки бизнеса и штрафы: что изменится в Украине с июля
В Украине с июля 2023 года планируется вернуть проверки бизнеса, штрафы за неиспользование РРО и отменить ряд льгот в налогообложении. Но повышать размер налогов не будут.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Мы не брали перед МВФ обязательства увеличить налоги, кроме возвращения к довоенным практикам по единому налогу", - отметил он.
По его словам, с июля отменят единый налог в размере 2%, вернут документальные проверки бизнеса и возобновят штрафы за неиспользование РРО. "Это есть в условиях новой программы с МВФ", - сказал Гетманцев.
Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны, а также возобновить проверки и вернуть штрафы для бизнеса.
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