Отмена налоговых льгот, проверки бизнеса и штрафы: что изменится в Украине с июля

В Украине с июля 2023 года планируется вернуть проверки бизнеса, штрафы за неиспользование РРО и отменить ряд льгот в налогообложении. Но повышать размер налогов не будут.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Мы не брали перед МВФ обязательства увеличить налоги, кроме возвращения к довоенным практикам по единому налогу", - отметил он. По его словам, с июля отменят единый налог в размере 2%, вернут документальные проверки бизнеса и возобновят штрафы за неиспользование РРО. "Это есть в условиях новой программы с МВФ", - сказал Гетманцев.