Скарги, протести та стрілянина. Подоляк висміяв російську мобілізацію
Через мобілізацію, оголошену главою Кремля Володимиром Путіним, у нацреспубліках РФ спалахнули протести. Крім того, росіяни масово тікають за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
Він нагадав, що російська мобілізація триває всього п'ять днів, проте керівництво РФ вже зіткнулося з масою проблем. Зокрема, кілометрові черги на виїзд, протести у республіках, стрілянина у військкоматах.
Крім того, росіяни скаржаться на незаконний призов, відсутність екіпірування і підготовки.
"Це лише п‘ятий день. До початку повернення назад тисяч трун", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив у Росії мобілізацію. За словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, призвати планують 300 тисяч резервістів.
Проте, за даними російських ЗМІ, керівництво РФ хоче мобілізувати понад мільйон осіб.
У Росії через мобілізацію спалахнули протести у різних регіонах. Зокрема, вчора у Дагестані мітинги дійшли до столиці республіки Махачкали і супроводжувалися масовими арештами.
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