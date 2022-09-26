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Скарги, протести та стрілянина. Подоляк висміяв російську мобілізацію

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Київ, Понеділок 26 вересня 2022 11:52
Скарги, протести та стрілянина. Подоляк висміяв російську мобілізацію Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Через мобілізацію, оголошену главою Кремля Володимиром Путіним, у нацреспубліках РФ спалахнули протести. Крім того, росіяни масово тікають за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він нагадав, що російська мобілізація триває всього п'ять днів, проте керівництво РФ вже зіткнулося з масою проблем. Зокрема, кілометрові черги на виїзд, протести у республіках, стрілянина у військкоматах.

Крім того, росіяни скаржаться на незаконний призов, відсутність екіпірування і підготовки.

"Це лише п‘ятий день. До початку повернення назад тисяч трун", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив у Росії мобілізацію. За словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, призвати планують 300 тисяч резервістів.

Проте, за даними російських ЗМІ, керівництво РФ хоче мобілізувати понад мільйон осіб.

У Росії через мобілізацію спалахнули протести у різних регіонах. Зокрема, вчора у Дагестані мітинги дійшли до столиці республіки Махачкали і супроводжувалися масовими арештами.

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