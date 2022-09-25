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"Це Росія напала на Україну". Протести проти мобілізації в Дагестані дійшли до Махачкали

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Дагестан, Неділя 25 вересня 2022 18:38
"Це Росія напала на Україну". Протести проти мобілізації в Дагестані дійшли до Махачкали Ілюстративне фото: протести проти мобілізації в Дагестані дійшли до Махачкали (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Дагестані продовжуються протести проти мобілізації. Мітингувальники просунулися до столиці республіки Махачкали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Нагадаємо, що в Хасавюртівському районі Дагестану перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала.

У столиці жінки сперечалися із поліцейським, стверджуючи, що Росія напала на Україну. Вони також скандували "Ні війні".

На відео також видно, як російські силовики затримували людей. Крім того, поліцейський ударив по обличчю затриманого, якого вели двоє інших силовиків.

Поліцейські жорстко поводилися як з чоловіками, так і з жінками.

Згодом до силовиків у Махачкалі прибуло підкріплення. Протестувальники скандували "Ганьба".

Нагадаємо, що після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним в мобілізації в Росії спалахнули протести по різних регіонах. У різних містах країни затримали понад дві тисячі людей.

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Дагестан Махачкала Мобілізація в Росії
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