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Жалобы, протесты и стрельба. Подоляк высмеял российскую мобилизацию

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Киев, Понедельник 26 сентября 2022 11:52
Жалобы, протесты и стрельба. Подоляк высмеял российскую мобилизацию Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за мобилизации, объявленной главой Кремля Владимиром Путиным, в нацреспубликах РФ вспыхнули протесты. Кроме того, россияне массово убегают за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он напомнил, что российская мобилизация длится всего пять дней, однако руководство РФ уже столкнулось с массой проблем. В частности, километровые очереди на выезд, протесты в республиках, стрельба в военкоматах.

Кроме того, россияне жалуются на незаконный призыв, отсутствие экипировки и подготовки.

"Это только пятый день. До начала возвращения назад тысяч гробов", - отметил Подоляк.

Напомним, 21 сентября Путин объявил в России мобилизацию. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тысяч резервистов.

Однако, по данным российских СМИ, руководство РФ хочет мобилизовать более миллиона человек.

В России из-за мобилизации вспыхнули протесты в разных регионах. В частности, вчера в Дагестане митинги дошли к столице республики Махачкалы и сопровождались массовыми арестами.

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