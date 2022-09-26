Жалобы, протесты и стрельба. Подоляк высмеял российскую мобилизацию
Из-за мобилизации, объявленной главой Кремля Владимиром Путиным, в нацреспубликах РФ вспыхнули протесты. Кроме того, россияне массово убегают за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Он напомнил, что российская мобилизация длится всего пять дней, однако руководство РФ уже столкнулось с массой проблем. В частности, километровые очереди на выезд, протесты в республиках, стрельба в военкоматах.
Кроме того, россияне жалуются на незаконный призыв, отсутствие экипировки и подготовки.
"Это только пятый день. До начала возвращения назад тысяч гробов", - отметил Подоляк.
Напомним, 21 сентября Путин объявил в России мобилизацию. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тысяч резервистов.
Однако, по данным российских СМИ, руководство РФ хочет мобилизовать более миллиона человек.
В России из-за мобилизации вспыхнули протесты в разных регионах. В частности, вчера в Дагестане митинги дошли к столице республики Махачкалы и сопровождались массовыми арестами.
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