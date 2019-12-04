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Скандальные утечки в Telegram: НАБУ не будет открывать дело против Трубы

Новости » Политика     04.12.2019 - 15:34
Скандальные утечки в Telegram: НАБУ не будет открывать дело против Трубы
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

НАБУ изучило аудиозаписи на Telegram-канале

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изучило аудиозаписи на Telegram-канале и не нашло оснований для открытия дела против директора Госсбюро расследований Романа Трубы. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в комментарии РБК-Украина.

В НАБУ отметили, что проверили соответствующие аудиозаписи.

"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было возбуждено", - говорится в сообщении.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что не будет подавать в отставку из-за скандала с записями. Речь идет об утечке записей в Telegram, на которых якобы он по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанка" и НБУ на время визита миссии МВФ.

После того появлялись еще одни аудиозаписи на том же Telegram-канале. Речь шла о деле Петра Порошенко.

На скандал с утечкой в ​​Telegram отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что прекращение полномочий главы ГБР и его заместителей состоится сразу же после вступления в силу принятым ВР законопроектом №2116.

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