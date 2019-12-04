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Скандальні витоки у Telegram: НАБУ не буде відкривати справу проти Труби

Новини » Політика     04.12.2019 - 15:34
Скандальні витоки у Telegram: НАБУ не буде відкривати справу проти Труби
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

НАБУ вивчило аудіозаписи на Telegram-каналі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вивчило аудіозаписи на Telegram-каналі і не знайшло підстав для відкриття справи проти директора Держбюро розслідувань Романа Труби. Про це прес-служба НАБУ повідомила в коментарі РБК-Україна.

У НАБУ зазначили, що перевірили відповідні аудиозаписи.

"За результатами дослідження вказаних у запиті аудіозаписів кримінальне провадження не було порушене", - йдеться у повідомленні.

Раніше директор ДБР Роман Труба заявив, що не буде подавати у відставку через скандал з записами розмов. Мова йде про витік записів у Telegram, на яких умовний Труба за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "ПриватБанку" та НБУ на час візиту місії МВФ.

Після того з'являлись ще одні аудіозаписи у тому ж Telegram-каналі. Мова йшла про справу Петра Порошенка.

На скандал з витоком у Telegram відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що припинення повноважень глави ДБР та його заступників відбудеться одразу ж після набуття чинності прийнятим ВР законопроектом №2116.

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