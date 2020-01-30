ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандального замглавы ГБР хотят отстранить через суд

Новости » Политика     30.01.2020 - 13:58
Скандального замглавы ГБР хотят отстранить через суд
Фото: Александр Бабиков (из открытых источников)

В суде требуют отменить решение конкурсной комиссии

В Окружной админстративный суд Киева подали иск, которым пытаются отстранить от должности скандального первого замглавы Госбюро расследований Александра Бабикова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Сообщается, что в суд подали иск, которым пытаются оспорить решение комиссии, определившей победителей конкурса на должности в ГБР. В частности, истец просит суд отменить решение от 10 января 2020 об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора.

Кроме того, истец просит суд обязать комиссию допустить его к участию в данном конкурсе. Суд открыл производство по административному иску. Рассмотрение дела будет проходить в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Напомним, скандал с Бабиковым разгорелся после того, как стало известно о его участии в защите бывшего президента Виктора Януковича. Сам бывший адвокат отрицает это.

Однако прокурор Офиса генерального прокурора Янис Симонов подтвердил его участие в защите интересов Януковича на судебных заседаниях.

Экс-замминистра энергетики времен Януковича экстрадировали в Украину
Новости Украины ЯнуковичГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь