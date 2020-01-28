В Офисе генпрокурора подтвердили участие первого зама главы ГБР в защите Януковича

Фото: Александр Бабиков (из открытых источников)

Бабиков являлся защитником Януковича на нескольких заседаниях относительно событий 18-20 февраля 2014 года

Прокурор Офиса генерального прокурора Янис Симонов подтвердил участие первого заместителя главы Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова в защите интересов беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Hromadske.

По словам Симонова, Бабиков являлся защитником Януковича на нескольких заседаниях в расследовании событий февраля 2014 года.

"Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание (где рассматривали - ред.) разрешение на осуществление заочного досудебное расследование событий 18-20 февраля 2014", - рассказал Симонов.

Ранее РБК-Украина писало, что Александр Бабиков отрицает, что как адвокат осуществлял защиту бывшего Президента Виктора Януковича. По его словам, он подписал несколько "технических документов" в делах других адвокатов, осуществлявших защиту Януковича.

Напомним, 20 января Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Тогда же глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия резко раскритиковал это назначение.