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Первый замглавы ГБР Бабиков отрицает защиту интересов Януковича

Новости » Политика     28.01.2020 - 12:19
Первый замглавы ГБР Бабиков отрицает защиту интересов Януковича
Фото: Александр Бабиков (из открытых источников)

По его словам, он подписал несколько "технических документов" в делах других адвокатов, осуществлявших защиту Януковича

Первый заместитель директор Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков отрицает, что как адвокат осуществлял защиту бывшего Президента Виктора Януковича. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он как представитель адвокатского объединения ("Авер Лекс", - ред.) подписал несколько "технических документов" в делах других адвокатов, осуществлявших защиту Януковича.

"Я не представлял права и интересы господина Януковича, тем более, в делах Майдана", - заявил Бабиков.

Бабиков отрицает, что когда-либо общался с Януковичем и не подписывал с ним контракт.

Он также сообщил, что первоначально и.о. директор ГБР Ирина Венедиктова предлагала ему занять должность ее советника.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Тогда же глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия резко раскритиковал это назначение.

Также сообщалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложен аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

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