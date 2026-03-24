Скандальна реклама U420 у метро Києва: у підземці пояснили появу оголошень мережі

У київському метрополітені відреагували на резонанс навколо реклами мережі кафешопів U420, яка продає синтетичні канабіноїди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку КП "Київський метрополітен" у Threads .

Реакція метрополітену: рекламу вже прибрали

На тлі скандалу, що розгорівся у соцмережах, представники метрополітену заявили, що станом на сьогодні усі рекламні площі, де розміщувалися банери U420, повністю зачищені.

Реклама U420 в київському метро (фото: threads.com/vidmasheta)

"Уся реклама подібного змісту вже повністю демонтована з усіх площ. За законом відповідальність за зміст реклами несуть рекламодавці та розповсюджувачі. На жаль, метрополітен не має права впливати на її зміст", - пояснили представники підземки.

Пасажири раніше публікували фото банерів із гаслом "місто звучить інакше", закликаючи небайдужих власноруч зривати оголошення, які вони вважали прихованою пропагандою наркотичних речовин.

Реклама U420 в київському метро (фото: threads.com/your_houston_265)

Контекст: розслідування Bihus.Info та результати експертизи

Скандал навколо U420 вийшов на новий рівень після того, як журналісти Bihus.Info провели контрольну закупку "сувенірної продукції" у трьох магазинах мережі у Києві.

Зразки були передані до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Результати аналізу виявили у складі "сувенірів" психотропну речовину, обіг якої заборонено - синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид "спайсу".

Прикметно, що речовини потрапили до списку заборонених в Україні лише 5 лютого 2026 року.

Журналісти припускають, що мережа регулярно змінює склад продуктів, намагаючись юридично "обійти" актуальні заборони законодавства.

Хто рекламував мережу та як виник скандал

Мережа U420 агресивно просувалася через соцмережі та зовнішню рекламу, залучивши до кампанії топових українських інфлюенсерів.

Серед них - актор Тарас Цимбалюк, Анна Алхім, Оля Рибай та інші. Проте "релакс-контент" швидко перетворився на гучний скандал із наркотичним підтекстом.

Реклама викликала потужний спротив серед ветеранів, медиків та батьків. Мережу звинуватили у тому, що під виглядом "легальних CBD-сувенірів" та "колекційних трав" насправді продавали небезпечні синтетичні канабіноїди (спайси).

У мережі з’явилися численні свідчення потерпілих: люди повідомляли про панічні атаки, тахікардію та "відчуття смерті", що подекуди призводило до госпіталізації.

Особливо гостро на ситуацію відреагували військові. Ветерани та бойові медики публічно розкритикували блогерів, закидаючи їм пропаганду "отрути для молоді" в той час, як армія захищає країну на фронті.

Реакція Тараса Цимбалюка

Одним із перших на критику відреагував саме Цимбалюк. Актор видалив рекламні сторіз та публічно перепросив аудиторію, визнавши персональну відповідальність за помилку.

За словами актора, сертифікати, які демонстрували представники бренду як доказ легальності, могли стосуватися лише окремих компонентів, а не кінцевого продукту.

"Кожна рекламна інтеграція проходить у мене ретельну перевірку. На жаль, цього разу процес дав збій. На етапі погодження менеджер компанії запевняла, що продукт легальний і підтверджений документами. Коли я почав отримувати повідомлення про реальний досвід взаємодії з продукцією, зрозумів: інформація може не відповідати дійсності, а товар - бути небезпечним", - пояснив "Холостяк".

Зірковий актор підкреслив, що не знімає з себе провини та пообіцяв надалі фільтрувати запити від рекламодавців ще уважніше та відповідальніше.

Реакція Цимбалюка на скандальну рекламу (скріншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нині результати експертизи МВС, яка виявила у продукції заборонені психотропи, передаються до Національної поліції.

Це стане підставою для початку офіційного розслідування діяльності мережі U420.