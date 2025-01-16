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Скандали з переведенням у піхоту. Спецкомісія Повітряних сил перевірить порушення

Київ, Четвер 16 січня 2025 16:02
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Скандали з переведенням у піхоту. Спецкомісія Повітряних сил перевірить порушення Фото: у Повітряних силах перевірять порушення під час переведення в піхоту (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

У Повітряних силах створили спеціальну комісію, яка вивчить стан справ із переведення військових до інших родів і видів ЗСУ. А також перевірить, чи були порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил.

Повідомляється, що комісія створена, щоб не допустити переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей і послабити боєздатність Повітряних сил.

Насамперед це стосується тих, хто експлуатує та обслуговує авіаційну техніку, зенітно-ракетні комплекси, техніку радіотехнічних військ. А також фахівців РЕБ, бійців мобільних вогневих груп, військовослужбовців, які пройшли навчання на західні зразки озброєння.

"Було ухвалено відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей до інших родів і видів ЗСУ. Зараз комісія Повітряних сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки будуть встановлені, ухвалюватимуться рішення щодо їхнього виправлення", - йдеться в повідомленні.

Для звернень діють гарячі лінії та електронна пошта:

  • у Командуванні Повітряних сил - 0800500410-2-5; callcenter.ps@ps.mil.gov.ua

у повітряних командуваннях:

  • "Центр" - 095 768 6398, пошта: pvk_c@ps.gov.ua
  • "Південь" - 050 934 8119; pivden.air@ukr.net
  • "Захід" - 0 322 355 589; vppp1mpz@gmail.com
  • "Схід" - 0800500410-2-4; szg_a2533@ps.mil.gov.ua

Скандали з переведенням у піхоту

Раніше цього тижня військовослужбовець 114-ї бригади Повітряних сил Віталій Горжевський опублікував звернення від імені авіатехніків та обслуговуючого персоналу, в якому поскаржився на масові випадки переведення фахівців у піхоту.

Зокрема, було отримано телеграму про переведення майже всіх техніків у піхоту. За словами військових, це означає, що військова частина залишиться без технічного персоналу, який обслуговує літаки.

Генеральний штаб одразу заявив, що переведення в піхоту гостродефіцитних фахівців, які обслуговують літаки, не планується.

Пізніше в Повітряних силах заявили, що не переводитимуть у піхоту вузькоспеціалізованих спеціалістів - авіаційних інженерів, військових із розрахунків мобільних вогневих груп, тих, хто проходив навчання на західну техніку і задіяний у виконанні бойових завдань авіації.

На резонанс у медіа відреагував і президент Володимир Зеленський, який доручив зберегти на місцях ключових фахівців Повітряних сил і роз'яснити ситуацію.

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