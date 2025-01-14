Зеленський доручив пояснити переведення у Повітряних силах та зберегти ключових фахівців

Президент Володимир Зеленський відреагував на скандал з переведеннями у Повітряних силах. Він доручив роз'яснити ситуацію суспільству.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у вечірньому зверненні.

Що передувало

Сьогодні сержант Віталій "Барт" Горжевський, який служить у 114 бригаді Повітряних сил ЗСУ, на своїй сторінці у Facebook опублікував звернення від імені авіатехніків та обслуговуючого персоналу Повітряних сил ЗСУ. У зверненні він повідомив масові випадки переведення фахівців у піхоту.

"Ми, авіаційно-технічний персонал Повітряних Сил ЗСУ, вже понад десять років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах МіГ-29. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові вильоти в найскладніших умовах: як вдень, так і вночі, захищаючи нашу Батьківщину від ворога", - йдеться у зверненні військових.

За його даними, раніше у піхоту вже перевели 250 фахівців, а зараз планують перевести ще 218. Однак від кого з керівництва надійшла ця телеграма - не уточнюється.

Реакція Зеленського

Під час вечірнього звернення Зеленський повідомив, що мав окрему розмову з т.в.о. командувача Анатолієм Кривоножко.

"Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань - нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що на ситуацію також відреагував і Генштаб ЗСУ. Там запевнили, що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби, які обслуговують літаки, не переводять. Але окремі категорії особового складу ПС проходять підготовку в навчальних центрах і їх відправляють на посилення Сухопутних, Десантно-штурмових військ тощо. Це пов'язано з тим, що на багатьох ділянках не вистачає піхоти.