Скандалы с переводом в пехоту. Спецкомиссия Воздушных сил проверит, были ли нарушения
В Воздушных силах создали специальную комиссию, которая изучит состояние дел по переводу военных в другие рода и виды ВСУ. А также проверит, были ли нарушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил.
Сообщается, что комиссия создана, чтобы не допустить перевода военнослужащих дефицитных специальностей и ослабить боеспособность Воздушных сил.
Прежде всего это касается тех, кто эксплуатирует и обслуживает авиационную технику, зенитно-ракетные комплексы, технику радиотехнических войск. А также специалистов РЭБ, бойцов мобильных огневых групп, военнослужащих, которые прошли обучение на западные образцы вооружения.
"Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды ВСУ. Сейчас комиссия Воздушных сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения по их исправлению", - говорится в сообщении.
Для обращений действуют горячие линии и электронная почта:
- в Командовании Воздушных сил - 0800500410-2-5; callcenter.ps@ps.mil.gov.ua
в воздушных командованиях:
- "Центр" - 095 768 6398, почта: pvk_c@ps.gov.ua
- "Юг" - 050 934 8119; pivden.air@ukr.net
- "Запад" - 0 322 355 589; vppp1mpz@gmail.com
- "Восток" - 0800500410-2-4; szg_a2533@ps.mil.gov.ua
Скандалы с переводом в пехоту
Ранее на этой неделе военнослужащий 114-й бригады Воздушных сил Виталий Горжевский опубликовал обращение от имени авиатехников и обслуживающего персонала, в котором пожаловался на массовые случаи перевода специалистов в пехоту.
В частности, была получена телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту. По словам военных, это означает, что воинская часть останется без технического персонала, который обслуживает самолеты.
Генеральный штаб сразу заявил, что перевод в пехоту остродефицитных специалистов, которые обслуживают самолеты, не планируется.
Позже в Воздушных силах заявили, что не будут переводить в пехоту узкоспециализированных специалистов - авиационных инженеров, военных из расчетов мобильных огневых групп, тех, кто проходил обучение на западную технику и задействован в выполнении боевых задач авиации.
На резонанс в медиа отреагировал и президент Владимир Зеленский, который поручил сохранить на местах ключевых специалистов Воздушных сил и разъяснить ситуацию.
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