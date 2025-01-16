Скандалы с переводом в пехоту. Спецкомиссия Воздушных сил проверит, были ли нарушения

В Воздушных силах создали специальную комиссию, которая изучит состояние дел по переводу военных в другие рода и виды ВСУ. А также проверит, были ли нарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил.

Сообщается, что комиссия создана, чтобы не допустить перевода военнослужащих дефицитных специальностей и ослабить боеспособность Воздушных сил.

Прежде всего это касается тех, кто эксплуатирует и обслуживает авиационную технику, зенитно-ракетные комплексы, технику радиотехнических войск. А также специалистов РЭБ, бойцов мобильных огневых групп, военнослужащих, которые прошли обучение на западные образцы вооружения.

"Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды ВСУ. Сейчас комиссия Воздушных сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения по их исправлению", - говорится в сообщении.

Для обращений действуют горячие линии и электронная почта:

в Командовании Воздушных сил - 0800500410-2-5; callcenter.ps@ps.mil.gov.ua

в воздушных командованиях:

"Центр" - 095 768 6398, почта: pvk_c@ps.gov.ua

"Юг" - 050 934 8119; pivden.air@ukr.net

"Запад" - 0 322 355 589; vppp1mpz@gmail.com

"Восток" - 0800500410-2-4; szg_a2533@ps.mil.gov.ua

Скандалы с переводом в пехоту

Ранее на этой неделе военнослужащий 114-й бригады Воздушных сил Виталий Горжевский опубликовал обращение от имени авиатехников и обслуживающего персонала, в котором пожаловался на массовые случаи перевода специалистов в пехоту.

В частности, была получена телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту. По словам военных, это означает, что воинская часть останется без технического персонала, который обслуживает самолеты.

Генеральный штаб сразу заявил, что перевод в пехоту остродефицитных специалистов, которые обслуживают самолеты, не планируется.