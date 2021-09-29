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После скандала с подлодками посол Франции вернется в Австралию, но даты пока нет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Франции продолжает консультации с послом в Австралии Жан-Пьером Тебо, которого отозвали в Париж после скандала с подлодками. Дата его возвращения в Канберру не известна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

"Наш посол вернется в Австралию, но пока мы продолжаем с ним консультации", - сказал он на заседании комитета по иностранным делам в Сенате Франции.

Дипломат отметил, что консультации с послом позволят определить, как развивать двусторонние отношения с Австралией.

Напомним, Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.

Отметим, ранее президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили по телефону кризис в отношениях между странами.

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