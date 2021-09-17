Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после скандала с подлодками

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил об отзыве послов из США и Австралии для консультаций из-за скандала с подводными лодками. Свое решение дипломат объяснил "серьезностью заявлениями" Вашингтона и Канберры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции .

"По просьбе президента Республики (Эммануэля Макрона - ред.) я решил немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в Соединенных Штатах и ​​в Австралии", - говорится в пресс-релизе.

Министр подчеркнул, что это исключительное решение принято после "серьезных заявлений, сделанных 15 сентября США и Австралией".

В заявлении подчеркивается, что отказ Австралии от проекта постройки французских подлодок океанского класса и объявление о новом партнерстве с США, представляют собой "неприемлемое поведение между союзниками и партнеров". Последствия этих решений оказывают влияние на представление Франции об альянсах, партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы.