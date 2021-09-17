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Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после скандала с подлодками

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Париж, Пятница 17 сентября 2021 22:50
Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после скандала с подлодками Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил об отзыве послов из США и Австралии для консультаций из-за скандала с подводными лодками. Свое решение дипломат объяснил "серьезностью заявлениями" Вашингтона и Канберры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

"По просьбе президента Республики (Эммануэля Макрона - ред.) я решил немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в Соединенных Штатах и ​​в Австралии", - говорится в пресс-релизе.

Министр подчеркнул, что это исключительное решение принято после "серьезных заявлений, сделанных 15 сентября США и Австралией".

В заявлении подчеркивается, что отказ Австралии от проекта постройки французских подлодок океанского класса и объявление о новом партнерстве с США, представляют собой "неприемлемое поведение между союзниками и партнеров". Последствия этих решений оказывают влияние на представление Франции об альянсах, партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы.

Напомним, 16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала оборонный контракт с Францией.

Отметим, на этом фоне посольство Франции в Вашингтоне отменило торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость США.

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