RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Після скандалу з підводними човнами посол Франції повернеться до Австралії, але дати поки немає

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Франції продовжує консультації з послом в Австралії Жан-П'єром Тебо, якого відкликали в Париж після скандалу з підводними човнами. Дата його повернення в Канберру не відома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Франції Жан-Іва Ле Дріана.

"Наш посол повернеться до Австралії, але поки ми продовжуємо з ним консультації", - сказав він на засіданні Комітету у закордонних справах в Сенаті Франції.

Дипломат зазначив, що консультації з послом дозволять визначити, як розвивати двосторонні відносини з Австралією.

Нагадавши, Франція відкликала послів із США та Австралії після скандалу з підводними човнами.

Зазначимо, раніше президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон обговорили телефоном кризу у відносинах між країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяАвстралия