Байден и Макрон обсудили скандал с подлодками: посол Франции вернется в США
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили по телефону скандал с расторжением Австралией договора по подлодкам и созданием нового партнерства AUKUS. Французский посол вернется в США на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.
"Макрон и Байден 22 сентября провели беседу, чтобы обсудить последствия объявления 15 сентября", - говорится в сообщении.
Лидеры решили начать процесс двусторонних консультаций, чтобы обеспечить доверие между двумя странами. "Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса", - подчеркивается в релизе.
В ходе беседы Макрон решил, что посол Франции вернется в США на следующей неделе. "Затем он приступит к интенсивной работе с должностными лицами США высокого ранга", - уточнили в Белом доме.
Во время переговоров Байден и Макрон обсудили создание нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS) с участием Австралии, Великобритании и США.
"Два лидера согласились, что ситуация только выиграла бы от открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и наших европейских партнеров. Президент Байден сообщил о своей неизменной приверженности в этом отношении", - говорится в документе.
Напомним, ранее Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.
Отметим, накануне сообщалось, что Макрон и Байден попробуют обсудить проблему с подлодками и созданием AUKUS по телефону. Предложение о разговоре последовало от американского президента.