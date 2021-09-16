Франция обвинила США в срыве многомиллиардного оборонного соглашения

США, Великобритания и Австралия заявили, что они создают партнерство в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Из-за этого Канберра отказалась от соглашения с Францией по разработке подводных лодок на 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан обвинил президента США Джо Байдена в том, что он нанес стране удар в спину и вел себя как его предшественник Дональд Трамп.

"Это жестокое, одностороннее и непредсказуемое решение во многом напоминает мне то, что делал господин Трамп... Я зол и расстроен. Так не делается между союзниками", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

В 2016 году Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для строительства нового подводного флота стоимостью 40 миллиардов долларов, чтобы заменить подводные лодки Collins, которым более двух десятилетий.