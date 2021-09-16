ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Франция обвинила США в срыве многомиллиардного оборонного соглашения

Новина українською →
Париж, Четверг 16 сентября 2021 12:37
Франция обвинила США в срыве многомиллиардного оборонного соглашения Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

США, Великобритания и Австралия заявили, что они создают партнерство в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Из-за этого Канберра отказалась от соглашения с Францией по разработке подводных лодок на 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан обвинил президента США Джо Байдена в том, что он нанес стране удар в спину и вел себя как его предшественник Дональд Трамп.

"Это жестокое, одностороннее и непредсказуемое решение во многом напоминает мне то, что делал господин Трамп... Я зол и расстроен. Так не делается между союзниками", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

В 2016 году Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для строительства нового подводного флота стоимостью 40 миллиардов долларов, чтобы заменить подводные лодки Collins, которым более двух десятилетий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Франция Джозеф Байден
NEWS
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться