После скандала с подлодками посол Франции вернется в Австралию, но даты пока нет
Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Министерство иностранных дел Франции продолжает консультации с послом в Австралии Жан-Пьером Тебо, которого отозвали в Париж после скандала с подлодками. Дата его возвращения в Канберру не известна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.
"Наш посол вернется в Австралию, но пока мы продолжаем с ним консультации", - сказал он на заседании комитета по иностранным делам в Сенате Франции.
Дипломат отметил, что консультации с послом позволят определить, как развивать двусторонние отношения с Австралией.
Напомним, Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.
Отметим, ранее президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили по телефону кризис в отношениях между странами.