После скандала с подлодками посол Франции вернется в Австралию, но даты пока нет

Министерство иностранных дел Франции продолжает консультации с послом в Австралии Жан-Пьером Тебо, которого отозвали в Париж после скандала с подлодками . Дата его возвращения в Канберру не известна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана .

"Наш посол вернется в Австралию, но пока мы продолжаем с ним консультации", - сказал он на заседании комитета по иностранным делам в Сенате Франции.

Дипломат отметил, что консультации с послом позволят определить, как развивать двусторонние отношения с Австралией.