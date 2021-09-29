Після скандалу з підводними човнами посол Франції повернеться до Австралії, але дати поки немає

Міністерство закордонних справ Франції продовжує консультації з послом в Австралії Жан-П'єром Тебо, якого відкликали в Париж після скандалу з підводними човнами . Дата його повернення в Канберру не відома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Франції Жан-Іва Ле Дріана .

"Наш посол повернеться до Австралії, але поки ми продовжуємо з ним консультації", - сказав він на засіданні Комітету у закордонних справах в Сенаті Франції.

Дипломат зазначив, що консультації з послом дозволять визначити, як розвивати двосторонні відносини з Австралією.