Після скандалу з підводними човнами посол Франції повернеться до Австралії, але дати поки немає
Міністерство закордонних справ Франції продовжує консультації з послом в Австралії Жан-П'єром Тебо, якого відкликали в Париж після скандалу з підводними човнами. Дата його повернення в Канберру не відома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Франції Жан-Іва Ле Дріана.
"Наш посол повернеться до Австралії, але поки ми продовжуємо з ним консультації", - сказав він на засіданні Комітету у закордонних справах в Сенаті Франції.
Дипломат зазначив, що консультації з послом дозволять визначити, як розвивати двосторонні відносини з Австралією.
Нагадавши, Франція відкликала послів із США та Австралії після скандалу з підводними човнами.
Зазначимо, раніше президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон обговорили телефоном кризу у відносинах між країнами.