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Після скандалу з підводними човнами посол Франції повернеться до Австралії, але дати поки немає

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Париж, Середа 29 вересня 2021 21:03
Після скандалу з підводними човнами посол Франції повернеться до Австралії, але дати поки немає Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Франції продовжує консультації з послом в Австралії Жан-П'єром Тебо, якого відкликали в Париж після скандалу з підводними човнами. Дата його повернення в Канберру не відома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Франції Жан-Іва Ле Дріана.

"Наш посол повернеться до Австралії, але поки ми продовжуємо з ним консультації", - сказав він на засіданні Комітету у закордонних справах в Сенаті Франції.

Дипломат зазначив, що консультації з послом дозволять визначити, як розвивати двосторонні відносини з Австралією.

Нагадавши, Франція відкликала послів із США та Австралії після скандалу з підводними човнами.

Зазначимо, раніше президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон обговорили телефоном кризу у відносинах між країнами.

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