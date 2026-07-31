Скандал у таборі "Артек" на Закарпатті: Мінсоцполітики ініціювало перевірку умов для дітей

Головне: Привід для перевірки: Мінсоцполітики ініціювало перевірки умов у державному таборі "Артек" на Закарпатті після масових публічних скарг батьків.

Мінсоцполітики ініціювало перевірки умов у державному таборі "Артек" на Закарпатті після масових публічних скарг батьків. Хто постраждав: До табору направили 110 дітей із Вишневого, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані внаслідок російського удару 6 липня.

До табору направили 110 дітей із Вишневого, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані внаслідок російського удару 6 липня. На що скаржаться батьки: Жахливий санітарний стан (пліснява, брудні санвузли, волосся в їжі), пошкоджені меблі, нестача тумбочок і душових, а також суворі обмеження дозвілля та "тихі години".

Жахливий санітарний стан (пліснява, брудні санвузли, волосся в їжі), пошкоджені меблі, нестача тумбочок і душових, а також суворі обмеження дозвілля та "тихі години". Вимоги родин: У Вишневому розпочали збір підписів під зверненням із вимогою оцінити, чи відповідають реальні умови в таборі обсягу державного фінансування.

У Вишневому розпочали збір підписів під зверненням із вимогою оцінити, чи відповідають реальні умови в таборі обсягу державного фінансування. Реакція влади: Міністра соціальної політики Денис Улютін запевнив, що ситуація під контролем, а результати перевірки державних послуг оздоровлення оприлюднять після її завершення.

Чому виникли скарги

Після російського удару по Вишневому 6 липня, внаслідок якого було пошкоджено близько 300 будинків, а 90 із них не підлягають відновленню, 110 дітей громади направили на оздоровлення до державного табору "Артек" на Закарпатті.

Програму організували за підтримки Міністерства соціальної політики, Державної служби у справах дітей, Київської обласної державної адміністрації та міської влади Вишневого. Повідомлялося, що діти отримають п'ятиразове харчування, психологічну допомогу та братимуть участь у спортивних і творчих заходах.

Однак після початку зміни батьки почали повідомляти про проблеми.

Зокрема, місцева жителька Ніка Хорунжа опублікувала фотографії, на яких, за її словами, зафіксовані волосся у їжі, пошкоджені меблі, брудні рушники та санвузли, які давно не ремонтувалися. Вона повідомила, що її 17-річну сестру через умови проживання довелося забрати з табору достроково.

Умови в таборі "Артек" на Закарпатті (фото: Nika Khor/Facebook)

За словами батьків, у кімнатах і санвузлах також є пліснява та грибок, на 12 дітей передбачено лише дві тумбочки, бракує душових і туалетів, а засоби гігієни є не завжди.

Окрім цього, вони висловили претензії до організації дозвілля. Зокрема, стверджують, що дітям не дозволяють самостійно пересуватися територією, встановлено тривалу "тиху годину", відбій о 21:30, а також відсутні бібліотека та настільні ігри.

Батьки вимагають офіційної перевірки

У Вишневому розпочали збір підписів під колективним зверненням, яке розмістили у ліцеї №2.

У ньому батьки наголошують, що не шукають винних, а просять компетентні органи перевірити, чи відповідають умови проживання, харчування, санітарний стан, організація дозвілля та ставлення до дітей рівню державного фінансування.

Також вони закликають оцінити забезпечення табору санвузлами та засобами гігієни, а також дотримання працівниками педагогічної етики.

Окремо авторка звернення Ніка Хорунжа подякувала працівникам служби соціального захисту, зазначивши, що претензій до їхньої роботи у батьків немає.

Зазначимо, користувачка Facebook видалила допис зі скаргою на умови в таборі "Артек" на Закарпатті. Однак ситуація вже встигла набрати розголосу в соцмережах і на неї відреагували у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

Що відповіли у міністерстві

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив, що після появи у публічному просторі повідомлень і фотографій щодо умов перебування дітей у "Артеку" на Закарпатті вже розпочато перевірку.

Її проводить Національна соціальна сервісна служба України.

За словами міністра, "Артек" є державним закладом, який бере участь у програмі оздоровлення дітей, що фінансується з державного бюджету, тому міністерство контролюватиме якість надання послуг.

"Про результати перевірки доповімо після її завершення. Інтереси дітей для нас є безумовним пріоритетом", - зазначив Улютін.