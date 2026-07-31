Скандал в лагере "Артек" на Закарпатье: Минсоцполитики инициировало проверку условий для детей

Министерство социальной политики, семьи и единства инициировало проверку государственного лагеря "Артек" на Закарпатье после жалоб родителей детей из Вишневого на условия пребывания. Они заявляют о проблемах с санитарным состоянием, проживанием и организацией отдыха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина и сообщения родителей в соцсетях.
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После российского удара по Вишневому 6 июля, в результате которого повреждено около 300 домов, а 90 из них не подлежат восстановлению, 110 детей общины направили на оздоровление в государственный лагерь "Артек" на Закарпатье.
Программа была организована при поддержке Министерства социальной политики, Государственной службы по делам детей, Киевской областной государственной администрации и городской власти Вишневого. Сообщалось, что дети получат пятиразовое питание, психологическую помощь и примут участие в спортивных и творческих мероприятиях.
Однако после начала смены родители начали сообщать о проблемах.
В частности, местная жительница Ника Хорунжа опубликовала фотографии, на которых, по ее словам, зафиксированы волосы в еде, повреждена мебель, грязные полотенца и давно не ремонтировавшиеся санузлы. Она сообщила, что ее 17-летнюю сестру из-за условий проживания пришлось забрать из лагеря досрочно.
Условия в лагере "Артек" на Закарпатье (фото: Nika Khor/Facebook)
По словам родителей, в комнатах и санузлах также есть плесень и грибок, на 12 детей предусмотрено только две тумбочки, не хватает душевых и туалетов, а средства гигиены не всегда.
Кроме того, они высказали претензии к организации досуга. В частности, утверждают, что детям не позволяют самостоятельно передвигаться по территории, установлен длительный "тихий час", отбой в 21:30, а также отсутствуют библиотека и настольные игры.
В Вишневом начали сбор подписей под коллективным обращением, которое разместили в лицее №2.
В нем родители отмечают, что не ищут виновных, а просят компетентные органы проверить, соответствуют ли условия проживания, питание, санитарное состояние, организация досуга и отношение к детям уровня государственного финансирования.
Также они призывают оценить обеспечение лагеря санузлами и гигиеническими средствами, а также соблюдение работниками педагогической этики.
Отдельно автор обращения Ника Хорунжа поблагодарила работников службы социальной защиты, отметив, что претензий к их работе у родителей нет.
Отметим, пользовательница Facebook удалила сообщение с жалобой на условия в лагере "Артек" на Закарпатье. Однако ситуация уже успела набрать огласку в соцсетях и на нее отреагировали в Министерстве социальной политики, семьи и единства.
Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что после появления в публичном пространстве сообщений и фотографий по поводу условий пребывания детей в "Артеке" на Закарпатье уже начата проверка.
Ее проводит Национальная социальная сервисная служба Украины.
По словам министра, "Артек" является государственным учреждением, участвующим в программе оздоровления детей, финансируемой из государственного бюджета, поэтому министерство будет контролировать качество предоставления услуг.
"О результатах проверки доложим после ее завершения. Интересы детей для нас безусловный приоритет", - отметил Улютин.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что отдельные категории детей в Украине могут бесплатно пройти оздоровление на средства государства. Право на такие путевки имеют, в частности, дети-сироты, дети военнослужащих, ВПЛ, дети с инвалидностью и с малообеспеченных и многодетных семей, а путевки предоставляются через органы соцзащиты или по другим механизмам государственной поддержки.
Также мы писали, что семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, могут получать разные виды социальной поддержки от государства и местных властей. Одним из таких направлений являются услуги временного ухода за ребенком, которые позволяют родителям восстановить силы или решить важные личные дела, пока о ребенке заботятся специалисты.