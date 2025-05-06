Скандал з Signal. ЗМІ з'ясували, що "конфіденційних" чатів Гегсета було набагато більше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

Виявилось, що Гегсет використовував Signal для обміну зашифрованими повідомленнями набагато частіше, ніж було відомо раніше.

Як пише Newsweek, в одному з випадків голова Пентагону наказав своїм помічникам через Signal повідомити іноземних урядовців про поточну військову операцію. Зокрема використовував застосунок для:

координації виступів перед ЗМІ;

планування закордонних поїздок;

управління своїм графіком;

обговорення інших несекретних, але чутливих питань.

Також зазначається, що Гегсет особисто створив багато чатів у Signal та надсилав повідомлення з незахищеної лінії Міністерства оборони, а також зі свого особистого телефону.