Скандал с Signal. СМИ выяснили, что "конфиденциальных" чатов Хегсета было гораздо больше
Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Пит Хегсет обсуждал планы Пентагона по меньшей мере в 12 отдельных чатах приложения Signal.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Оказалось, что Хегсет использовал Signal для обмена зашифрованными сообщениями гораздо чаще, чем было известно ранее.
Как пишет Newsweek, в одном из случаев глава Пентагона приказал своим помощникам через Signal сообщить иностранным чиновникам о текущей военной операции. В частности использовал приложение для:
- координации выступлений перед СМИ;
- планирования зарубежных поездок;
- управления своим графиком;
- обсуждения других несекретных, но чувствительных вопросов.
Также отмечается, что Хегсет лично создал много чатов в Signal и посылал сообщения с незащищенной линии Министерства обороны, а также со своего личного телефона.
Скандал с Signal
В конце марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг получил доступ к закрытому чату в Signal в котором обсуждались удары по позициям йеменских хуситов.
После утечки информации Минобороны США провело чистку. Был уволен
- руководитель аппарата Хегсета Джо Каспер;
- еще трое должностных лиц.
Чиновники, в свою очередь, заявили, что стали жертвами безосновательных обвинений и даже не знали, в чем именно их обвинили.
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