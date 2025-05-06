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Скандал с Signal. СМИ выяснили, что "конфиденциальных" чатов Хегсета было гораздо больше

Вторник 06 мая 2025 13:35
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Скандал с Signal. СМИ выяснили, что "конфиденциальных" чатов Хегсета было гораздо больше Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Пит Хегсет обсуждал планы Пентагона по меньшей мере в 12 отдельных чатах приложения Signal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Оказалось, что Хегсет использовал Signal для обмена зашифрованными сообщениями гораздо чаще, чем было известно ранее.

Как пишет Newsweek, в одном из случаев глава Пентагона приказал своим помощникам через Signal сообщить иностранным чиновникам о текущей военной операции. В частности использовал приложение для:

  • координации выступлений перед СМИ;
  • планирования зарубежных поездок;
  • управления своим графиком;
  • обсуждения других несекретных, но чувствительных вопросов.

Также отмечается, что Хегсет лично создал много чатов в Signal и посылал сообщения с незащищенной линии Министерства обороны, а также со своего личного телефона.

Скандал с Signal

В конце марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг получил доступ к закрытому чату в Signal в котором обсуждались удары по позициям йеменских хуситов.

После утечки информации Минобороны США провело чистку. Был уволен

Чиновники, в свою очередь, заявили, что стали жертвами безосновательных обвинений и даже не знали, в чем именно их обвинили.

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