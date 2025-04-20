Витік у Signal: звільнені співробітники Пентагону звинуватили команду Гегсета в наклепі

Після скандалу з витоком даних, три нещодавно звільнених чиновника заявили, що неназвані посадові особи Пентагону обмовили їхню репутацію "безпідставними нападками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

У спільній заяві в суботу - Ден Колдуелл, Колін Керролл і Дерін Селнік заявили, що "неймовірно розчаровані" тим, як закінчилася їхня служба в Пентагоні.

В останні кілька днів усіх трьох відсторонили, а в п'ятницю звільнили за те, що, за словами чиновника Міноборони, було несанкціонованим розкриттям конфіденційної інформації. Ці звільнення позбавили і без того відсутню команду глави Пентагону Піта Гегсета - трьох старших старших посадових осіб.

Також усі чоловіки зазначили, що кожен із них раніше служив в армії і "розуміє важливість інформаційної безпеки та щодня працює над її захистом".

"Наразі нам досі не повідомили, за що саме нас розслідують, чи ведеться ще активне розслідування, чи взагалі було реальне розслідування "витоків" від самого початку", - ідеться в заяві.

Чиновники додали, що хоч цей досвід "був безсовісним", але вони, як і раніше, підтримують місію адміністрації президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса з повернення Пентагону до величі та досягнення миру за допомогою сили.

"Ми сподіваємося в майбутньому підтримати ці зусилля в різних якостях", - ідеться в їхній заяві.

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