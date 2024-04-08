Скандал з повісткою журналісту "Слідство.інфо". Офіс генпрокурора відкрив провадження

"У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту "Слідство.інфо", Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України", - пише пресслужба.

Зазначається, що досудове розслідування у провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань (ДБР).

Скандал з повісткою журналісту "Слідство.інфо"

Видання "Слідство.інфо", 6 квітня, заявило про те, що співробітник Служби безпеки України міг давати вказівки представникам Територіального центру комплектування (ТЦК) і соцпідтримки (СП) щодо вручення повістки журналісту Євгену Шульгату. Також редакція пов'язала це з розслідуванням щодо майна родини голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка.

На скандал вже відреагувало командування Сухопутних військ. Там зазначили, що за вказаним фактом проводиться службова перевірка для встановлення всіх обставин події.

Зокрема службову перевірку доручив провести й головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.