RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо". Офис генпрокурора открыл производство

Фото: Офис генпрокурора приступил к производству (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство из-за скандала с вручением повестки журналисту "Следствие.инфо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"В связи с инцидентом, который имел место во время вручения повестки журналисту "Слідство.інфо", Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРДР по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК, по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 УК Украины", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что досудебное расследование в производстве поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований (ГБР).

Скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо"

Издание "Слідство.інфо", 6 апреля, заявило о том, что сотрудник Службы безопасности Украины мог давать указания представителям Территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки (СП) относительно вручения повестки журналисту Евгению Шульгату. Также редакция связала это с расследованием в отношении имущества семьи главы департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Ильи Витюка.

На скандал уже отреагировало командование Сухопутных войск. Там отметили, что по данному факту проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

В частности служебную проверку поручил провести и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинеТЦКПовестки