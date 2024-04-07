Скандал з повісткою журналісту "Слідство.інфо". Сирський призначив перевірку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести службову перевірку щодо скандалу з журналістом "Слідство.інфо", якому намагалися вручити повістку після розслідування стосовно співробітника СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського у Facebook.

"За матеріалами, опублікованими громадською організацією "Слідство.інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення", - зазначив головком.

Він наголосив, що Збройні сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

Що відомо про скандал

Видання "Слідство.інфо" 6 квітня заявило, що співробітника Служби безпеки України міг давати вказівки представникам Територіального центру комплектування і соцпідтримки щодо вручення повістки журналісту Євгену Шульгату.

У редакції пов'язують це з розслідування щодо майна родини глави департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

У Міноборони та Сухопутних військах вже відреагували на скандал. Там зазначили, що буде проведена службова перевірка.

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