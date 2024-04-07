У Сухопутних військах відреагували на скандал з повісткою журналісту "Слідство.інфо"
В Україні набирає обертів скандал довкола вручення співробітниками ТЦК повістки журналісту порталу "Слідство.інфо". Після реакції на інцидент в СБУ та Міністерстві оборони, розібратися в ситуації також пообіцяли у Збройних силах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що 6 квітня 2024 року, на сайті та YouTube-каналі інтернет-медіа "Слідство.Інфо" був оприлюднений матеріал про вручення повістки журналісту вказаного ЗМІ представниками одного з районних у Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Матеріал був поширений у соціальних мережах та набув суспільного резонансу.
У Командуванні повідомили, що наразі за вказаним фактом проводиться службова перевірка для встановлення всіх обставин події.
"Крім цього, від редакції Інтернет-медіа "Слідство.Інфо" надійшов журналістський запит щодо вказаної події, відповідь на який буде надана відповідно до керівних документів та чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.
Скандальне вручення повістки журналісту
Вранці 6 квітня редакція інтернет-видання "Слідство.Інфо" звинуватила співробітників СБУ у використанні Солом’янського ТЦК для тиску на ЗМІ. Там розповіли про спробу мобілізувати журналіста Євгена Шульгата через помсту за його професійну діяльність.
Зокрема, у редакції вважають, що причиною стало розслідування щодо майна родини глави департаменту кібербезпеки спецслужби Іллі Вітюка. Журналіст-розслідувач виявив, що родичі працівника СБУ володіють у Києві нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн.
Під час спроби вручення повістки в одному з ТРЦ Києва, поруч із військовими перебував чоловік у цивільному, який давав їм вказівки. Його вважають наближеним до співробітника СБУ Вітюка.
Скандали зі врученням повісток
В українських ЗМІ час від часу публікується інформація про скандали, пов'язані з видачею повісток громадянам співробітниками ТЦК і СП. Зокрема, публікуються відео жорстких затримань чоловіків військовослужбовцями.
Зокрема, вдень 6 квітня, у Києві чоловік із ножем напав на працівників Деснянського ТЦК.
Днями омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що співробітники ТЦК не мають законного права затримувати громадян на вулицях із застосуванням фізичної сили.
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