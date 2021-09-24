Скандал с подлодками: в США признали, что для примирения с Парижем нужно больше усилий

По словам Блинкена, США признают, что примирение с Францией после подводного кризиса "потребует времени" и "действий" со стороны Вашингтона.

"Мы понимаем, что это потребует времени и большой работы и приведет не только к заявлениям, но и к делам", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что Индо-Тихоокеанском регионе