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Скандал з підводними човнами: у США визнали, що для примирення з Парижем потрібно більше зусиль

Автор: Наталья Скороход

Сполучені Штати Америки визнають, що примирення з Францією після скандалу з підводними човнами зажадає більше зусиль. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Нью-Йорку в рамках Щорічних загальних зборів Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами Блінкена, США визнають, що примирення з Францією після підводної кризи "потребуватиме часу" і "дій" з боку Вашингтона.

"Ми розуміємо, що це вимагатиме часу і великої роботи та призведе не тільки до заяв, а й до справ", - сказав Блінкен.

Він також зазначив, що та наголосив на великому значенні участі Франції в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що Блінкен зустрівся в міністром закордонних справ Франції, щоб обговорити скандал з підводними човнами. Говорили про відновлення довіри між обома країнами.

Раніше повідомлялося, що посол Франції повернеться назад до США. Про це домовилися Макрон і Байден.

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Сполучені Штати АмерикиФранція