США не откажутся от сделки с Австралией, но Байден позвонит Макрону, - Псаки

США не откажутся от сделки с Австралией по поставке атомных подлодок, несмотря на возмущение Франции. Американский президент Джо Байден в ближайшие дни позвонит своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, чтобы обсудить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

Отвечая на вопрос одного из журналистов на брифинге о планах США отказаться от сделки с Австралией в свете реакции Франции, Псаки сказала, что у Вашингтона нет таких планов.

Она добавила, что в ближайшие дни Байден позвонит Макрону, чтобы подтвердить приверженность США сотрудничеству с Францией, как с одним из старейших и ближайших партнеров по целому ряду проблем, стоящих перед мировым сообществом.

В ходе брифинга Псаки спросили, собираются ли США компенсировать Франции экономические потери из-за расторжения контракта. Она сказала, что Байден не планирует обсуждать этот вопрос с Макроном.