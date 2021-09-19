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Скандал с подлодками: Австралия не сожалеет о расторжении договора с Францией

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Австралия, Воскресенье 19 сентября 2021 20:03
Скандал с подлодками: Австралия не сожалеет о расторжении договора с Францией Фото: Скотт Моррисон, премьер-министр Афстралии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Австралия не сожалеет о расторжении контракта с Францией на поставку подводных лодок. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.

Моррисон заявил, что Австралия неслучайно сделала выбор в пользу сделки с США.

По его словам, несколько месяцев назад страна выразила сомнения по поводу французских подводных лодок. Также в Австралии считают, что суда США будут лучше служить ее интересам в Индо-Тихоокеанском регионе.

"У нас сложилось мнение, что возможности, которые должны были предоставить подводные лодки ударного класса, не были тем, что Австралии нужно для защиты наших суверенных интересов", - заявил Моррисон.

Напомним, что Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками. Такое решение принял Макрон.

Ранее сообщалось, что Макрон и Байден попробуют обсудить проблему с подлодками по телефону. Предложение о разговоре последовало от американского президента.

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