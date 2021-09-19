ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Скандал з підводними човнами: Австралія не шкодує про розірвання договору з Францією

Новость на русском →
Австралія, Неділя 19 вересня 2021 20:03
Скандал з підводними човнами: Австралія не шкодує про розірвання договору з Францією Фото: Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Афстралії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Австралія не шкодує, що розірвала контракт з Францією на поставку підводних човнів. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

Моррісон заявив, що Австралія невипадково зробила вибір на користь угоди з США.

За його словами, кілька місяців тому країна висловила сумніви з приводу французьких підводних човнів. Також в Австралії вважають, що судна США будуть краще служити її інтересам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"У нас склалася думка, що можливості, які повинні були надати підводні човни ударного класу, не були тим, що Австралії потрібно для захисту наших суверенних інтересів", - заявив Моррісон.

Нагадаємо, що Франція відкликала послів із США та Австралії після скандалу з підводними човнами. Таке рішення прийняв Макрон.

Раніше повідомлялося, що Макрон і Байден спробують обговорити проблему з підводними човнами телефоном. Пропозиція про розмову послідувала від американського президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Франція Австралия
NEWS
Київ накрила злива
Київ накрила злива
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт