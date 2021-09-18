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Австралия сожалеет об отзыве французского посла

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Австралия, Суббота 18 сентября 2021 06:42
Австралия сожалеет об отзыве французского посла Фото: Австралия сожалеет об отзыве французского посла (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Австралия сожалеет об отзыве французского посла. Это заявил представитель австралийского министра иностранных дел Марис Пейн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", - говорится в сообщении.

В то же время Австралия ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", - добавляют в Канберре.

Ранее мы писали, что Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после скандала с подлодками.

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