Скандал у Петропавлівській Борщагівці: в "Азові" відреагували на чутки про катування бійців

Скандал у Петропавлівській Борщагівці стався на території тимчасового пункту дислокації в/ч 3121 Національної гвардії, яка відноситься до 1-го корпусу НГУ "Азов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Азову" та заяву глави МВС Івана Вигівського.

Зазначається, що 2 листопада в соцмережах почала поширюватися неперевірена інформація про нібито катування військових на території пункту дислокації в/ч 3121. Через це біля військового містечка зібралися цивільні громадяни.

Вони вимагали видати їм мобілізованих військовослужбовців. Отримавши відмову, люди заблокували роботу об'єкта та намагалися несанкціоновано потрапити всередину.

Перевірка умов та стан бійців

На місце події прибув командувач НГУ Олександр Півненко. Він особисто провів родичів на територію об'єкта та показав умови, в яких перебувають мобілізовані та бійці, затримані після самовільного залишення частини (СЗЧ) в очікуванні розподілу.

Під час перевірки з'ясувалося, що четверо затриманих військових мали травми, через що їх негайно відправили до госпіталю на обстеження.

"У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання", - наголосили в "Азові".

Командування корпусу підкреслило, що особовий склад є "найбільшою цінністю", а підрозділ рішуче засуджує будь-які неправомірні дії та закликає громадян довіряти лише офіційним джерелам.

МВС розпочало службове розслідування

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що через інцидент навколо будівлі Нацгвардії на Київщині розпочато службове розслідування, на місці події працюють ДБР та військовий омбудсмен.

Зазначена будівля використовувалася військовослужбовцями одного з підрозділів Національної гвардії України.

"Рідним військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували всередині будівлі, була надана можливість для спілкування. Також до приміщення запросили медиків та кількох представників громадськості", - розповів міністр.

Вигівський наголосив, що Нацгвардія є однією з ключових складових Сил безпеки та оборони України. Він також закликав громадян утриматись від поширення неправдивої інформації та вчинення неправомірних дій.