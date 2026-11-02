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Скандал в Петропавловской Борщаговке: в "Азове" отреагировали на слухи о пытках бойцов

22:49 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Скандал в Петропавловской Борщаговке: в "Азове" отреагировали на слухи о пытках бойцов Фото: в "Азове" сделали заявление по ситуации в Петропавловской Борщаговке (facebook.com)
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Скандал в Петропавловской Борщаговке произошел на территории временного пункта дислокации в/ч 3121 Национальной гвардии, относящейся к 1-му корпусу НГУ "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Азова" и заявление главы МВД Ивана Выговского.

Отмечается, что 2 ноября в соцсетях начала распространяться непроверенная информация о якобы пытках военных на территории пункта дислокации в/ч 3121. Поэтому возле военного городка собрались гражданские лица.

Они потребовали выдать им мобилизованных военнослужащих. Получив отказ, люди заблокировали работу объекта и несанкционированно пытались попасть внутрь.

Проверка условий и состояние бойцов

На место происшествия прибыл командующий НГУ Александр Пивненко. Он лично провел родственников на территорию объекта и показал условия, в которых находятся мобилизованные и бойцы, задержанные после самовольного оставления части (СЗЧ) в ожидании распределения.

В ходе проверки выяснилось, что четверо задержанных военных получили травмы, из-за чего их немедленно отправили в госпиталь на обследование.

"В случае, если будет установлен факт незаконных насильственных действий на территории военного городка, виновные понесут справедливое наказание", - подчеркнули в "Азове".

Командование корпуса подчеркнуло, что личный состав является "наибольшей ценностью", а подразделение решительно осуждает какие-либо неправомерные действия и призывает граждан доверять только официальным источникам.

МВД начало служебное расследование

Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что из-за инцидента вокруг здания Нацгвардии в Киевской области начато служебное расследование, на месте происшествия работают ДБР и военный омбудсмен.

Указанное здание использовалось военнослужащими одного из подразделений Национальной гвардии Украины.

"Родным военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые находились внутри здания, была предоставлена возможность для общения. Также в помещение пригласили медиков и нескольких представителей общественности", - рассказал министр.

Выговский подчеркнул, что Нацгвардия является одной из ключевых составляющих сил безопасности и обороны Украины. Он также призвал граждан воздержаться от распространения ложной информации и совершения неправомерных действий.

Скандал в Петропавловской Борщаговке

Напомним, сегодня в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались возле частного дома, в подвале которого, по информации из сети, якобы содержали мужчин, самовольно покинувших воинские части.

Позже командующий НГУ Александр Пивненко сообщил, что в доме находились военнослужащие Нацгвардии. Их обнаружили после самовольного оставления воинской части.

Кроме того, Национальная гвардия анонсировала служебную проверку ситуации, которая сложилась в Петропавловской Борщаговке - виновных будет ждать наказание.

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