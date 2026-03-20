Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Скандал в ОБСЄ: до місії спостерігачів в Угорщині потрапила експерекладачка Путіна

20:59 20.03.2026 Пт
2 хв
Наявність санкцій не завадила ОБСЄ включити її складу спостерігачів
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: в ОБСЄ заявили, що занепокоєння "безпідставне" (flickr.com)

Угорські правозахисники закликали ОБСЄ змінити склад делегації для спостереження за виборами в Угорщині. В складі делегації опинилася росіянка Дар'я Боярська, вона перебуває під санціями та пов'язана з Кремлем.

Боярська, старша радниця Парламентської асамблеї ОБСЄ та колишня перекладачка російського диктатора Володимира Путіна, перебуває під санкціями в Польщі. У 2022 році Польща внесла Боярську до санкційного списку та заборонила в'їзд, заявивши, що її діяльність створює ризик провокацій, які шкодять міжнародному становищу країни.

Проте це не завадило чиновникам ОБСЄ включити її до складу делегації, яка буде спостерігати за перебігом виборів в Угорщині. Угорський Гельсінський комітет (УГК) вже заявив, що участь в делегації людини, яка роками працювала на Путіна, підриває атмосферу довіри та конфіденційності під час моніторингу виборів.

Зі свого боку, в ПА ОБСЄ назвали занепокоєння правозахисників "безпідставними". Речник організації Нейт Перрі заявив, що Боярська, мовляв, є професійною службовицею, яка дотримується кодексу поведінки та вимог щодо конфіденційності. Наразі організація не планує усувати її від виконання обов'язків в Угорщині.

Вибори в Угорщині: що відбувається

Друг Путіна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан стоїть перед реальною перспективою втратити владу - вперше за багато років. Хоча рейтинги не відображають реальної картини - перевага опозиційної "Тиси" видна на рівні країни, але вибори вирішуються в одномандатних округах - загроза для Орбана дуже велика.

Щоб врятувати свою владу, Орбан активно використовує на виборах тематику України. Фактично, він "ліпить" з України "ворога Угорщини". А Росія таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині - щоб перед виборами 12 квітня зміцнити позиції Орбана та підірвати його головного суперника, лідера опозиції Петера Мадяра.

Більше про вибори читайте у матеріалі РБК-Україна: "Спецназ, ГРУ та компромат. Як Орбан чіпляється за владу за місяць до виборів в Угорщині".

