Скандал в ОБСЕ: в миссию наблюдателей в Венгрии попала экс-переводчик Путина

20:59 20.03.2026 Пт
2 мин
Наличие санкций не помешало ОБСЕ включить ее в состав наблюдателей
Антон Корж

Венгерские правозащитники призвали ОБСЕ изменить состав делегации для наблюдения за выборами в Венгрии. В составе делегации оказалась россиянка Дарья Боярская, она находится под санкциями и связана с Кремлем.

Боярская, старший советник Парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывшая переводчица российского диктатора Владимира Путина, находится под санкциями в Польше. В 2022 году Польша внесла Боярскую в санкционный список и запретила въезд, заявив, что ее деятельность создает риск провокаций, которые вредят международному положению страны.

Однако это не помешало чиновникам ОБСЕ включить ее в состав делегации, которая будет наблюдать за ходом выборов в Венгрии. Венгерский Хельсинский комитет (УГК) уже заявил, что участие в делегации человека, который годами работал на Путина, подрывает атмосферу доверия и конфиденциальности во время мониторинга выборов.

Со своей стороны, в ПА ОБСЕ назвали беспокойство правозащитников "безосновательными". Представитель организации Нейт Перри заявил, что Боярская, мол, является профессиональной служащей, которая придерживается кодекса поведения и требований по конфиденциальности. Сейчас организация не планирует отстранять ее от выполнения обязанностей в Венгрии.

Выборы в Венгрии: что происходит

Друг Путина, премьер Венгрии Виктор Орбан стоит перед реальной перспективой потерять власть - впервые за много лет. Хотя рейтинги не отражают реальной картины - преимущество оппозиционной "Тисы" видно на уровне страны, но выборы решаются в одномандатных округах - угроза для Орбана очень велика.

Чтобы спасти свою власть, Орбан активно использует на выборах тематику Украины. Фактически, он "лепит" из Украины "врага Венгрии". А Россия тайно запустила дезинформационную кампанию в Венгрии - чтобы перед выборами 12 апреля укрепить позиции Орбана и подорвать его главного соперника, лидера оппозиции Петера Мадьяра.

Больше о выборах читайте в материале РБК-Украина: "Спецназ, ГРУ и компромат. Как Орбан цепляется за власть за месяц до выборов в Венгрии".

Больше по теме:
ОБСЕРоссийская ФедерацияВенгрия