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Скандал вокруг теста по английскому: носители языка "провалили" НМТ, а УЦОКО опровергает это

Вторник 17 июня 2025 18:03
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Скандал вокруг теста по английскому: носители языка "провалили" НМТ, а УЦОКО опровергает это Фото: НМТ-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Английский - самый популярный предмет НМТ-2024, но вызвал скандал: преподавательница заявила, что даже носители языка не могут сдать тест. В УЦОКО опровергают эти заявления.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

НМТ по английскому языку не могут сдать даже носители

В этом году английский язык стал самым популярным предметом на выбор среди участников НМТ - его выбрали более трети выпускников. После прохождения теста часть участников пожаловалась на сложность заданий и даже предположила, что в них содержатся вопросы из международных экзаменов, в частности IELTS.

Дополнительный резонанс вызвал эксперимент украинской преподавательницы английского языка Андрианы Паук. Она дала пройти тест носителям английского - из Великобритании и США - и отметила, что те, хоть и свободно владеют языком, не смогли набрать более 150-160 баллов. По ее мнению, это свидетельствует о чрезмерной сложности и запутанности вопросов.

Что говорят в УЦОКО

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) эту информацию опровергли. Объясняют, что этот "эксперимент" не является репрезентативным: в нем приняли участие только два человека, которые выполнили 32 задания, рассчитанные на час работы, всего за 20 минут. К тому же неизвестно, насколько внимательно они относились к выполнению теста, а на его основе "организатор" сделала обобщающие выводы обо всей системе оценивания.

В Центре отметили: в 2024 году почти 7% поступающих, которые не являются носителями английского, получили 180+ баллов, а 1513 человек набрали максимальные 200 баллов. Только на самой "сложной", по словам критиков, сессии НМТ 50% участников набрали 150+ баллов, а 27 человек - по 200.

"Быть носителем языка не означает автоматически сдать тест на максимум. Задания НМТ соответствуют уровню В1-В2 и проверяют академические знания, а не только языковую интуицию", - отметили в УЦОКО. Там добавили: выводы на основе двух неформальных попыток - это скорее "повод для хайпа", а не для профессиональной дискуссии.

Ранее РБК-Украина писало, что УЦОКО предупредил о фейках и манипуляциях относительно теста НМТ по истории Украины, которые распространяются в соцсетях. В частности, ложно утверждают, что тест содержит "избыточные" темы и малозначимые фигуры. В УЦОКО объяснили, что эти заявления основываются на фейковых или искаженных заданиях и свидетельствуют о низком уровне исторической грамотности. Центр подчеркнул, что тесты разрабатывают квалифицированные специалисты, а задания проходят несколько этапов проверки и апробации.

Также мы рассказывали, как можно узнать свои баллы сразу после тестирования и когда можно получить официальные результаты.

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