Скандал навколо "Сенс Банку": Пишний відзвітував у Раді, Гетманцев закликав його звільнити

Головне:

НБУ визнав Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, та вимагає припинити його повноваження.

Регулятор розпочав оцінку колективної придатності всього складу наглядової ради "Сенс Банку".

За словами Пишного, наглядова рада банку наразі не має кворуму і є неправомочною.

НБУ також розглядає питання професійної придатності голови правління "Сенс Банку" Олексія Ступака.

Пишний вважає, що розслідування НАБУ та САП підтверджує дієвість правил фінансового моніторингу;

Данило Гетманцев заявив, що реакція НБУ є запізнілою, та закликав Пишного піти у відставку.

Що заявив Пишний про керівництво "Сенс Банку"

За словами голови НБУ, рішення щодо Миколи Гладишенка ухвалив Комітет Національного банку з питань нагляду за банками. Регулятор визнав його таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. Рішення ухвалили після оприлюднення НАБУ матеріалів операції ''Форест Гамп'', які містять дані про можливий вплив сторонніх осіб на діяльність банку.

Пишний наголосив, що йдеться саме про припинення повноважень, а не про відсторонення. НБУ вже висунув уряду як акціонеру вимогу невідкладно припинити повноваження Гладишенка та призначити нового члена наглядової ради.

Як пояснив Пишний, НБУ розпочав перевірку відповідності Гладишенка вимогам незалежності ще у травні 2026 року після появи першої частини так званих "плівок Міндіча". Водночас тоді оприлюднених матеріалів було недостатньо для ухвалення рішення.

''Національний банк має діяти не на підставі припущень і публічного резонансу, а на підставі достатніх і належних фактів'', – заявив Пишний.

За його словами, регулятор двічі звертався до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, які могли б підтвердити або спростувати обставини щодо незалежності голови наглядової ради. Правоохоронці не надали їх, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Ситуація, за словами Пишного, змінилася після того, як НАБУ оприлюднило матеріали операції ''Форест Гамп''. Голова НБУ заявив, що вони містять факти, які свідчать про отримання та виконання Гладишенком вказівок від сторонніх осіб. Саме це, за оцінкою регулятора, стало достатньою підставою для рішення про його невідповідність вимогам щодо незалежності.

НБУ перевірить весь склад наглядової ради

Окремо НБУ розпочав адміністративне провадження щодо колективної придатності всього складу наглядової ради "Сенс Банку".

Пишний заявив, що оприлюднені НАБУ матеріали можуть свідчити про те, що самоусунення Гладишенка від управління банком мало формальний характер і він фактично продовжував впливати на його діяльність.

Водночас, за словами голови НБУ, наглядова рада неналежно відреагувала на ситуацію. Це, на його думку, ставить під сумнів здатність її членів забезпечувати належний контроль за роботою банку.

Наразі наглядова рада "Сенс Банку" не має кворуму, тому є неправомочною. НБУ звернув увагу уряду як власника банку на необхідність її доформування.

''Такий стан справ для державного банку є неприйнятним'', – наголосив Пишний.

Що буде з головою правління "Сенс Банку"

Ще у травні НБУ розпочав адміністративне провадження щодо професійної придатності голови правління Sense Bank Олексія Ступака.

Пишний пояснив, що під час посиленого нагляду регулятор виявив ознаки існування у банку до його націоналізації прихованої структури управління, яку, за оцінкою НБУ, могли створити представники колишніх підсанкційних акціонерів.

Матеріали щодо цього питання, за словами голови НБУ, складаються з десятків тисяч документів і протоколів. Вони використовувалися, зокрема, для формування позиції держави в арбітражному провадженні колишніх акціонерів і мають значення для подальших наглядових рішень.

26 серпня Ступак має бути присутнім на засіданні кваліфікаційної комісії НБУ, де відбудеться відповідне інтерв’ю та буде ухвалено рішення.

Водночас Пишний вважає, що розслідування у справі свідчить не про збій у системі, а навпаки – підтверджує дієвість правил фінансового моніторингу. За його словами, саме наявні алгоритми й критерії ризик-орієнтованого нагляду НБУ дозволили викрити схеми з відмиванням коштів у "Сенс Банку".

Гетманцев вимагає відставки Пишного

Після виступу Пишного народний депутат Данило Гетманцев заявив, що вважає реакцію НБУ на ситуацію навколо "Сенс Банку" належною, але запізнілою.

За його словами, відповідні дії мали відбутися приблизно півтора року тому. Гетманцев також висунув низку звинувачень на адресу Пишного, зокрема заявив про його можливу обізнаність щодо схеми відмивання коштів у банку та зв’язки з окремими фігурантами.

Ці твердження депутата у його виступі не супроводжувалися наведеними ним доказами.

Гетманцев також заявив про нібито зв’язки керівництва "Сенс Банку" з Пишним та розкритикував, як він вважає, недостатню реакцію регулятора на виявлені під час перевірок порушення фінансового моніторингу.

''Сьогодні немає іншого виходу, аніж вимагати відставки Пишного'', – заявив Гетманцев.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП опублікували плівки про викриття злочинної організації, до якої причетні посадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати.

Після оприлюднення розслідування Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо державного Sense Bank.

У записах також пролунали твердження щодо ймовірної ролі голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, однак сам нардеп категорично відкинув такі заяви.