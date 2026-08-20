Скандал вокруг "Сенс Банка": Пышный отчитался в Раде, Гетманцев призвал его уволить

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НБУ признал Николая Гладишенко не отвечающим требованиям относительно независимости и требует прекратить его полномочия.

Регулятор приступил к оценке коллективной пригодности всего состава наблюдательного совета "Сэнс Банка".

По словам Пышного, наблюдательный совет банка пока не имеет кворума и неправомочен.

НБУ также рассматривает вопросы профессиональной пригодности председателя правления "Сэнс Банка" Алексея Ступака.

Пышный считает, что расследование НАБУ и САП подтверждает эффективность правил финансового мониторинга;

Даниил Гетманцев заявил, что реакция НБУ запоздала, и призвал Пышного уйти в отставку.

Что заявил Пышный о руководстве "Смысл Банка"

По словам главы НБУ, решение по Николаю Гладышенко принял Комитет Национального банка по вопросам надзора за банками. Регулятор признал его не соответствующим требованиям независимости. Решение приняли после обнародования НАБУ материалов операции ''Форест Гамп'', содержащие данные о возможном влиянии посторонних лиц на деятельность банка.

Пышный подчеркнул, что речь идет именно о прекращении полномочий, а не об отстранении. НБУ уже выдвинул правительству как акционеру требование безотлагательно прекратить полномочия Гладышенко и назначить нового члена наблюдательного совета.

Как пояснил Пышный, НБУ приступил к проверке соответствия Гладышенко требованиям независимости еще в мае 2026 года после появления первой части так называемых "пленок Миндича". В то же время, тогда обнародованных материалов было недостаточно для принятия решения.

"Национальный банк должен действовать не на основании предположений и публичного резонанса, а на основании достаточных и надлежащих фактов", – заявил Пышный.

По его словам, регулятор дважды обращался в НАБУ и САП с просьбой предоставить материалы досудебного расследования, которые могли бы подтвердить или опровергнуть обстоятельства независимости председателя наблюдательного совета. Правоохранители не предоставили их, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

Ситуация, по словам Пышного, изменилась после того, как НАБУ обнародовало материалы операции "Форест Гамп". Глава НБУ заявил, что они содержат факты, свидетельствующие о получении и исполнении Гладышенко указаний от посторонних лиц. Именно это, по оценке регулятора, стало достаточным основанием для решения его несоответствия требованиям независимости.

НБУ проверит весь состав наблюдательного совета

Отдельно НБУ начал административное производство по коллективной пригодности всего состава наблюдательного совета "Сэнс Банка".

Пышный заявил, что обнародованные НАБУ материалы могут свидетельствовать о том, что самоустранение Гладышенко от управления банком носило формальный характер и фактически продолжало влиять на его деятельность.

В то же время, по словам главы НБУ, наблюдательный совет ненадлежаще отреагировал на ситуацию. Это, по его мнению, подвергает сомнению способность ее членов обеспечивать надлежащий контроль за работой банка.

Сейчас наблюдательный совет "Сэнс Банка" не имеет кворума, поэтому неправомочен. НБУ обратил внимание правительства как собственника банка на необходимость его доформирования.

''Такое положение дел для государственного банка неприемлемо'', – подчеркнул Пышный.

Что будет с председателем правления "Смысл Банка"

Еще в мае НБУ начал административное производство по профессиональной пригодности председателя правления Sense Bank Алексея Ступака.

Пышный объяснил, что во время усиленного надзора регулятор обнаружил признаки существования в банке до его национализации скрытой структуры управления, которую, по оценке НБУ, могли создать представители бывших подсанкционных акционеров.

Материалы по этому вопросу, по словам главы НБУ, состоят из десятков тысяч документов и протоколов. Они использовались, в частности, для формирования позиции государства в арбитражном производстве бывших акционеров и имеют значение для дальнейших надзорных решений.

26 августа Ступак должен присутствовать на заседании квалификационной комиссии НБУ, где состоится соответствующее интервью и будет принято решение.

В то же время Пышный считает, что расследование по этому делу свидетельствует не о сбое в системе, а, напротив, подтверждает эффективность правил финансового мониторинга. По его словам, именно существующие алгоритмы и критерии риск-ориентированного надзора НБУ позволили раскрыть схемы отмывания средств в "Сенс Банке".

Гетманцев требует отставки Великолепного

После выступления Пышного народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что считает реакцию НБУ на ситуацию вокруг "Сэнс Банка" должной, но запоздалой.

По его словам, ответные действия должны были произойти примерно полтора года назад. Гетманцев также выдвинул ряд обвинений в адрес Пышного, в частности, заявил о его возможной осведомленности о схеме отмывания средств в банке и связях с отдельными фигурантами.

Эти утверждения депутата в его выступлении не сопровождались приведенными им доказательствами.

Гетманцев также заявил о якобы связях руководства "Сэнс Банка" с Пышным и раскритиковал, как он считает, недостаточную реакцию регулятора на обнаруженные во время проверок нарушения финансового мониторинга.

''Сегодня нет другого выхода, чем требовать отставки Пышного'', – заявил Гетманцев.

Напомним, 19 августа НАБУ и САП опубликовали пленки о разоблачении преступной организации, к которой причастны чиновники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты.

После обнародования расследования Верховная Рада вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг государственного Sense Bank.

В записях также прозвучали утверждения относительно вероятной роли председателя парламентского комитета по финансам Даниила Гетманцева, однако сам нардеп категорически отверг такие заявления.