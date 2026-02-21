Скандал навколо принца Ендрю: уряд Британії готує новий закон

Британська влада вивчає можливість зміни законодавства, яке може вплинути на порядок успадкування корони. Питання обговорюється на тлі розслідування і міжнародних консультацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Читайте також: Рішуче і безкомпромісно: король Чарльз III відреагував на арешт брата
Уряд Великої Британії має намір розглянути нове законодавство, яке дасть змогу виключити Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з лінії престолонаслідування.
За словами джерела, обговорення законопроєкту може розпочатися після завершення поліцейського розслідування, що стосується зв'язків принца з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, раніше засудженим за сексуальні злочини.
Співрозмовник зазначив, що будь-які зміни в порядку спадкування потребуватимуть консультацій із державами, де главою держави формально залишається британський монарх - Чарльз III. Без узгодження з цими країнами такі кроки реалізувати неможливо.
Колишній принц був заарештований 19 лютого за підозрою у зловживанні державним становищем.
Пізніше його звільнили під слідство після допиту. Цей епізод став першим випадком арешту члена британської королівської сім'ї з 1649 року.
Додаткову увагу до справи привернули документи, опубліковані Міністерством юстиції США на початку лютого.
У матеріалах стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торгові документи Епштейну. Наразі обставини цих звинувачень продовжують перевірятися слідством
Нагадуємо, що Велика Британія готує новий масштабний пакет військової підтримки для України, спрямований на посилення системи протиповітряної оборони. За наявною інформацією, до нього планують включити близько тисячі ракет, які мають допомогти зміцнити захист українського неба на тлі триваючих атак.
Зазначимо, що Велика Британія оголосила про намір направити Україні військову підтримку на суму близько 13 млрд фунтів стерлінгів. У Лондоні підкреслили, що продовжать підтримувати Київ і надалі, допомагаючи країні протистояти агресії з боку Росії.