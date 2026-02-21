Скандал вокруг принца Эндрю: правительство Британии готовит новый закон

Возможные изменения в законе

Правительство Великобритания намерено рассмотреть новое законодательство, которое позволит исключить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из линии престолонаследия.

По словам источника, обсуждение законопроекта может начаться после завершения полицейского расследования, касающегося связей принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном, ранее осужденным за сексуальные преступления.

Необходимость международных консультаций

Собеседник отметил, что любые изменения в порядке наследования потребуют консультаций с государствами, где главой государства формально остается британский монарх — Чарльз III. Без согласования с этими странами такие шаги реализовать невозможно.

Арест и расследование

Бывший принц был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением.

Позднее его освободили под следствие после допроса. Этот эпизод стал первым случаем ареста члена британской королевской семьи с 1649 года.

Дополнительное внимание к делу привлекли документы, опубликованные Министерством юстиции США в начале февраля.

В материалах утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну. Сейчас обстоятельства этих обвинений продолжают проверяться следствием