Скандал навколо НМТ у Вінниці: випускниця вимагає перескласти тест через технічний збій

Головне: Суть скандалу: Випускниця з Вінниці Ангеліна Діденко вимагає дозволити їй перескласти НМТ, оскільки під час іспиту 1 червня у ліцеї №22 постійно зависав комп'ютер, некоректно працювала мишка та збивався масштаб екрана.

Випускниця з Вінниці Ангеліна Діденко вимагає дозволити їй перескласти НМТ, оскільки під час іспиту 1 червня у ліцеї №22 постійно зависав комп'ютер, некоректно працювала мишка та збивався масштаб екрана. Версія абітурієнтки: Через технічні проблеми вона перебувала у сильному стресі, втратила час на математиці й у підсумку мала лише 10 хвилин на блок української мови. Родина заявляє про байдужість інструкторів та хамство керівництва центру.

Через технічні проблеми вона перебувала у сильному стресі, втратила час на математиці й у підсумку мала лише 10 хвилин на блок української мови. Родина заявляє про байдужість інструкторів та хамство керівництва центру. Позиція центру оцінювання: Директор регіонального центру Геннадій Кузьменко заявив, що перевірка не виявила жодних технічних збоїв системи.

Директор регіонального центру Геннадій Кузьменко заявив, що перевірка не виявила жодних технічних збоїв системи. Що далі: Остаточне рішення про можливе анулювання результатів основної сесії та допуск вінничанки до додаткової сесії ухвалюватиме УЦОЯО.

Випускниця з Вінниці Ангеліна Діденко заявила, що через технічні проблеми під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ) не змогла повною мірою продемонструвати свої знання. Дівчина вимагає дозволити їй перескласти іспит, тоді як у регіональному центрі оцінювання якості освіти кажуть, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Що сталося під час НМТ

За словами Ангеліни Діденко, яка складала НМТ 1 червня у Вінницькому ліцеї №22, труднощі виникли з перших хвилин тестування. Вона стверджує, що на комп'ютері некоректно працювала мишка, однак техніку їй не замінили. Інструктор лише запропонував дівчині "гортати бігунком або клавіатурою".

"Коли ти на автоматі намагаєшся прокрутити завдання коліщатком, сторінка летить униз. Ти нервуєш і витрачаєш купу часу, щоб просто повернутися назад. Таймер при цьому ніхто не зупиняв", - розповідає Ангеліна.

Згодом, за словами випускниці, комп'ютер почав зависати, а під час виконання завдань з математики виникли проблеми з відображенням інформації на екрані. Через це вона втрачала час і не змогла вчасно завершити блок із української мови.

Крім того, дівчина говорить, що під час збільшення завдань, один із інтегралів відображався некоректно і це завадило їй правильно розв’язати задачу.

Дівчина також розповіла, що після першого блоку тестування перебувала у сильному стресі та плакала під час перерви, але, за її словами, допомоги від працівників пункту тестування не отримала.

Родина вимагає незалежної перевірки

Після завершення тесту Ангеліна разом із матір'ю звернулася до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.

За словами родини, старша інструкторка у пояснювальній записці підтвердила звернення учениці щодо роботи мишки та зафіксувала збій сервісу НМТ. Водночас сім'я заявляє, що обставини інциденту належним чином не були розслідувані.

Окреме обурення родини викликала нібито реакція одного з посадовців центру оцінювання, який під час спілкування порадив "оскаржувати рішення де завгодно".

Ангеліна наголошує, що не просить особливих умов, а лише хоче отримати можливість скласти тест повторно на справній техніці.

Що відповіли у центрі оцінювання

Директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко розповів "Суспільному", що після звернення було проведено перевірку.

За його словами, вся техніка перед тестуванням проходить обов'язкову перевірку, а система фіксує дії учасників під час проходження НМТ. Під час аналізу перебігу тестування підтверджених фактів технічного збою комп'ютера виявлено не було. Також були опитані працівники пункту тестування та учасники, які перебували поруч.

Кузьменко зазначив, що найбільше часу Ангеліна витратила на виконання блоку з математики - 1 годину 49 хвилин. Після цього на завдання з української мови залишилося близько 10 хвилин.

Також директор центру розповів, що інструкторка пояснила: на початку тестування допомагала учениці налаштувати масштаб відображення тексту на екрані. Надалі звернення дівчини, за її словами, стосувалися переважно отримання додаткових аркушів для чернеток.

У центрі зазначили, що остаточне рішення щодо можливого анулювання результатів і допуску до додаткової сесії ухвалює Український центр оцінювання якості освіти відповідно до встановлених процедур. Наразі звернення родини перебуває на розгляді.